Sánchez insta a unir fuerzas para luchar contra la ola reaccionaria que ataca el feminismo

Sánchez hizo esta llamada en su intervención en la reunión de alto nivel celebrada en Naciones Unidas con motivo del 30 aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que se organizó en Beijing.

Una reunión en la que reivindicó el papel de España en defensa del feminismo hasta el punto de situarlo a la vanguardia de todo el mundo.

"Somos un país orgullosamente feminista", añadió antes de explicar que, tres décadas después de esa conferencia, en la que dijo que España ya era un alumno aplicado, el país se ha situado a la vanguardia y ha dado grandes pasos para conseguir la igualdad plena.

Una igualdad que precisó que es la que se reconoce en las leyes y se aplica en la vida cotidiana de las mujeres.

Para Sánchez, el legado de Beijing debe impulsar a resistir con más ganas y determinación frente a la ola reaccionaria que gana terreno.

"Debe empujarnos a unir fuerzas para defender con firmeza la dignidad que nos iguala a todos. Ni un paso atrás. Siempre un paso al frente", apostilló.

Sánchez recordó medidas que ha aprobado su Gobierno como la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos, garantizando el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito.

También citó la renovación del Pacto Nacional contra la Violencia de Género, que incluye el espacio digital, con un aumento de la financiación de hasta 1.500 millones de euros en los próximos 5 años.

Asimismo dijo que se sigue reduciendo la brecha salarial y reforzando la protección de las trabajadoras de sectores precarizados, como los cuidados, y se ha aprobado una Ley de representación paritaria en la vida política, pública y en la empresa privada.

De cara al futuro anunció que en los próximos meses se aprobará la primera Estrategia de Cooperación Feminista.