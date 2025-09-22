Secretario del Tesoro de EE.UU. contempla "todas las opciones" para estabilizar Argentina

"Argentina es un aliado de importancia sistémica para EE. UU. en América Latina, y el Departamento del Tesoro está listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa", escribió Bessent en X.

El secretario avanzó algunas de las opciones que plantean para ayudar a la nación del Cono Sur, aunque insistió que no se limitan solo a esas, abriendo la puerta a cualquier alternativa.

La primera que mencionó fue la de las 'líneas de swap' que consisten en acuerdos de intercambio de divisas entre bancos centrales. En este caso, sería la Reserva Federal (Fed) la que cambiaría dólares estadounidenses con el Banco Central argentino.

Bessent se mostró dispuesto también a la compra directa de pesos argentinos con dólares estadounidenses, con lo que buscarían que el peso no perdiese tanto valor en relación al dólar, manteniendo, en parte, el nivel adquisitivo de los argentinos.

Y también propuso comprar deuda argentina denominada en dólares a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, por sus siglas en inglés), una herramienta de EE.UU. para intervenir en mercados internacionales.

La Administración de Donald Trump busca lanzar así una especie de salvavidas a la economía del que es unos de sus mayores aliados internacionales, y especialmente en el continente americano. El país atraviesa momento financieros complicados, el peso argentino ha acelerado su derrumbe y el Banco Central argentino ha tenido que vender reservas.

El Gobierno de Milei se encuentra presionado política y económicamente cuando le falta poco más de un mes para las elecciones legislativas en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados argentina.

Hace unas semanas, el peronismo ganó por más de 13 puntos al partido de Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

"Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande de nuevo", comentó en alusión al lema MAGA.

Bessent, Trump y Milei se reunirán este martes en Nueva York, donde líderes internacionales de todo el mundo se dan cita por la Asamblea General de las Naciones Unidas.