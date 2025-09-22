Starmer felicita el año nuevo judío y expresa su pesar por los rehenes cautivos por Hamás

"Al dar la bienvenida a la llegada del Rosh Hashaná, extiendo mis más cálidos deseos a las comunidades judías de todo el Reino Unido y del mundo", escribió el jefe del Gobierno británico en una publicación en redes sociales.

Starmer describió la celebración como un "momento sagrado" que invita a la reflexión y como "un tiempo de renovación, de familia y de fe".

"Sin embargo, lo hacemos con gran pesar mientras Hamás aún mantiene rehenes. Reafirmo nuestro compromiso inquebrantable con la paz y con el regreso de quienes aún se encuentran cruelmente retenidos", incidió.

Por otro lado, Starmer lamentó que en el mundo todavía persisten "el antisemitismo y la intolerancia", por lo que aseguró: "Estamos hombro con hombro con la comunidad judía".

"Siempre desafiaremos el odio y siempre defenderemos los valores de la dignidad y el respeto", agregó.

El mensaje de Starmer llega apenas un día después de que anunciase el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte del Reino Unido, en coordinación con otros países como Australia, Canadá o Portugal, en un acto que fue tildado por el Gobierno israelí como una "recompensa" para Hamás.

Los familiares de los rehenes israelíes de Hamás habían pedido anteriormente en una carta abierta a Starmer que no llevase a cabo el reconocimiento del Estado palestino mientras sus allegados todavía siguiesen cautivos.