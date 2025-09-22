Supremo español reduce condena a yerno de Puskas por quedarse con 1,1 millones del legado

Esa cantidad debía ir dirigida a la esposa e hija del exdeportista, quien falleció en 2006.

El 5 de enero de 2011, la viuda de Puskas abrió una cuenta en la localidad alicantina de L'Alfás del Pi (este de España), en la que ingresó 1,19 millones de euros por la venta del Legado Puskas, del que era propietaria, consistente en los derechos del jugador. En dicha cuenta figuraba como titular ella y como autorizada su hija, que es la mujer de uno de los condenados y falleció en octubre de ese año.

Antes de su muerte, el yerno y el director de la sucursal "con ánimo mendaz" elaboraron dos nuevos contratos de apertura, con fecha de 5 de enero de 2011, sin el consentimiento ni firma de la viuda.

Poco después, el yerno abrió otra cuenta para derivar los fondos, añadiendo en el concepto el nombre de su esposa, hasta el punto de que hizo una de estas operaciones el día que ella falleció. Llegó a quedarse 1,18 millones dejando en la cuenta de su suegra 1.470 euros.

La Audiencia de Alicante le condenó a 3 años y 7 meses de cárcel por un delito continuado de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, un fallo que recurrieron al Supremo.

Y ahora la Sala de lo Penal reduce las condenas por una cuestión técnica al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas porque los hechos se incoan en 2012, y el juicio se produce en 2022, por lo que reduce en un grado la pena.