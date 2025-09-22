Taiwán detiene una embarcación con tripulación china y más de 700 kilos de drogas a bordo

La redada tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, cuando agentes de la autoridad marítima interceptaron un barco pesquero que enarbolaba la bandera taiwanesa en alta mar, concretamente a 128 millas náuticas (unos 237 kilómetros) del condado meridional de Pingtung, indicó la CGA en un comunicado.

La embarcación, identificada como 'YAMA68' y con matrícula camboyana, había desactivado su sistema de identificación automática y, al recibir un aviso por radio, "aceleró repentinamente para huir", lo que desencadenó una persecución de más de una hora.

Tras detener el buque, los guardacostas taiwaneses encontraron 48 bolsos impermeables con un total de 718,19 kilogramos (kg) de drogas, entre ellas marihuana (472,39 kg), heroína (209,3 kg), nimetazepam (18,3 kg) y metanfetamina (18,2 kg).

Según la CGA, el valor de mercado de los estupefacientes superaba los 1.500 millones de dólares taiwaneses (unos 49,6 millones de dólares estadounidenses) y la cantidad era suficiente para casi 2,5 millones de dosis.

En declaraciones a la agencia de noticias taiwanesa CNA, el oficial de la CGA Hsu Che-li afirmó que el 'YAMA68' estaba navegando hacia la isla Pratas (Dongsha, en mandarín) y se creía que tenía intención de encontrarse con otro barco para descargar el cargamento antes de que las drogas se vendieran en Taiwán.

El capitán y tres tripulantes del buque, todos ellos de nacionalidad china, han sido detenidos por violar presuntamente la Ley de Prevención de Riesgos de Narcóticos de Taiwán y permanecen incomunicados mientras continúa la investigación, subrayó Hsu.