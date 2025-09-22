Tribunal de Ecuador declara inocente a exalcalde de Quito procesado por malversación

El caso se remonta a abril de 2020, cuando, según la acusación fiscal, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de la capital de Ecuador suscribió un contrato con una empresa para comprar 100.000 pruebas PCR para la detección de la Covid-19 por Polimerasa, a un costo de 4,2 millones de dólares.

Sin embargo, en lugar de las PCR Polimerasa, la Municipalidad habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, "cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato. Es decir, no habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aun así, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud", generando un perjuicio, detalló la Fiscalía.

La investigación del Ministerio Público inició en ese mismo año y el entonces alcalde Yunda fue vinculado al proceso judicial como presunto autor mediato del supuesto delito de peculado en febrero de 2021. Esa vinculación llevó al Concejo Metropolitano de Quito a destituirlo.

El juicio inició en 2024 y desde de ese año se había aplazado la decisión final de los magistrados la Corte Provincial de Pichincha, que este lunes aseguraron en su fallo que con la compra de esas pruebas no existió un perjuicio a la Alcaldía como había señalado la Fiscalía y llamó al Ministerio Público a realizar investigaciones más rigurosas, según reportaron medios locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la decisión del tribunal, Yunda señaló en un video que "nunca se demostró" en el juicio que las pruebas eran de mala calidad y tampoco que hubo sobreprecio. "Nunca se demostró que alguno de nosotros nos hayamos beneficiado con un dólar mal habido".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Felicitó a los demás exfuncionarios municipales que habían sido procesados con él y que también fueron declarados inocentes, y señaló que todos ellos habían evitado "que en la ciudad haya lo que pasó en el mundo y en la hermana ciudad de Guayaquil", que se convirtió en el epicentro de la pandemia en Ecuador debido a la gran cantidad de muertos que se registraron, especialmente en los primeros meses de la llegada del virus al país.

"Aquí luchamos la pandemia con esas pruebas y la Justicia por fin ha brillado", añadió.

La científica Linda Guamán, quien era funcionaria de la Secretaría de Salud de Quito y que también fue procesada por este caso, catalogó la decisión del tribunal como un "triunfo de la ciencia".

"Escucho la sentencia y, después de más de 1.600 días de asfixia emocional, respiro. Respiro porque este es el triunfo de la ciencia y porque desde ahora lo que habrá será memoria. Ese será mi mayor acto de resistencia", aseguró en su cuenta de la red social X.