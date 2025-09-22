Trump podría firmar hoy la declaración de 'Antifa' como organización terrorista

"Antifa va a ser designada como una organización terrorista doméstica. El Presidente tiene la intención de firmar esa orden ejecutiva muy pronto, tan pronto como esté redactada, incluso hoy mismo, más tarde esta tarde", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Trump anunció hace unos días en su red social Truth Social la intención de declarar al movimiento como terrorista y lo calificó como "un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo".

El mandatario y los suyos han vinculado al movimiento con algunos de los últimos atentados vividos en el país así como de algunas acciones contra los agentes de inmigración o centros religiosos, que detalló Leavitt.

La portavoz de la Casa Blanca aseguró que las balas del rifle del acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk contenían mensajes vinculados con la organización.

Precisamente, fue una reporte de Turning Point, la organización fundada por Kirk, la que le preguntó sobre la designación del Antifa como terrorista.

Pese a que la Administración de Trump lo define como una organización, Antifa es un movimiento social internacional en el que se integran grupos que se declaran opositores al fascismo, el racismo, el antisemitismo, el nacionalismo étnico e ideologías de ultraderecha.

En EE.UU. Antifa es una red muy descentralizada que aglutina activistas a los que Trump ha acusado en numerosas ocasiones de incitar la violencia, incluyendo los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd en 2020 en su primer mandato.