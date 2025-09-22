Trump se verá con Zelenski y Milei en la ONU y participará en una cumbre sobre Gaza

Así lo anunció este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien adelantó que el mandatario republicano pronunciará ante la Asamblea General "un importante discurso en el que subrayará la renovación de la fortaleza estadounidense en el mundo y sus logros históricos en tan solo ocho meses".

Según Leavitt, Trump también abordará "cómo las instituciones globalistas han deteriorado significativamente el orden mundial" y expondrá su "visión constructiva para el futuro".

Además del discurso, el presidente estadounidense mantendrá una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en lo que será el primer encuentro entre ambos desde el regreso de Trump al poder en enero pasado.

También se reunirá con Zelenski, en su primer cara a cara desde la cumbre que Trump sostuvo en agosto con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, con el objetivo de negociar un posible acuerdo de paz en Ucrania.

Con Milei, celebrará una reunión bilateral apenas un día después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. expresara su apoyo incondicional a Argentina frente a la fuerte tensión financiera provocada por la escalada del dólar.

La portavoz de la Casa Blanca también anunció encuentros con "líderes de la Unión Europea", aunque no ofreció más detalles al respecto.

Trump participará, además, en una cumbre con los líderes de Catar, Reino Unido, Arabia Saudí, Indonesia, Turquía, Pakistán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

La Casa Blanca busca que estos países se sumen a un plan postconflicto para Gaza. Se espera, sin embargo, que varios de ellos expresen su malestar por el reciente ataque israelí contra una delegación de Hamás en Doha y condenen la ofensiva contra la ciudad de Gaza.

La cumbre tendrá lugar antes de que Trump reciba la próxima semana en Washington al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.