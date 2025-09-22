Turquía anula aranceles sobre productos de EE UU impuestos en 2018 entre tensión política

La medida, registrada en el Boletín Oficial del Estado de este lunes, llega tres días antes de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reciba en la Casa Blanca a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien hoy partió hacia Nueva York para participar mañana en la asamblea general de Naciones Unidas.

Los dos mandatarios han hablado del previsto encuentro en Washington como una oportunidad para afianzar una excelente relación bilateral y también personal.

Los aranceles abolidos hoy se impusieron en junio de 2018, durante el primer mandato de Trump, quien aplicaba a Turquía presiones económicas para forzar la puesta en libertad del misionero estadounidense Andrew Brunson, entonces detenido en Turquía y a quien Erdogan propuso "intercambiar" por un predicador turco exiliado en Pensilvania.

Tras anunciar esos aranceles en junio, Ankara duplicó su cuantía en agosto de 2018 hasta alcanzar el 20 % en nueces y productos de papel, el 60 % en tabaco, cosméticos o celulosa, el 120 en coches y el 140 en bebidas alcohólicas.

Esta guerra comercial de 2018, iniciada por la decisión de Trump de no renovar una exención de aranceles sobre el acero y aluminio turcos, llevó al descalabro de la lira turca y al inicio de un ciclo de inestabilidad económica y alta inflación, que todavía lastra la economía del país.

Trump anunció el viernes pasado que hablará con Erdogan sobre "muchos acuerdos comerciales y militares", incluyendo "la compra a gran escala de aviones Boeing, un importante acuerdo sobre (cazas) F-16 y la continuación de las conversaciones sobre los F-35", cuya prevista venta a Ankara está paralizada desde hace años.