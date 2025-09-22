Tusk, dispuesto a derribar aviones rusos, pero solo si cuenta con apoyo de toda la OTAN

En una rueda de prensa desde Sierakowice (norte), donde ha inaugurado una línea ferroviaria, Tusk admitió que una medida tan drástica como derribar un avión de combate ruso podría llevar a una "fase muy aguda del conflicto", por lo que tal decisión solo se tomaría tras contar con la certeza absoluta de "no estar solos en esto".

Las declaraciones de Tusk surgen como respuesta a las del presidente checo, Petr Pavel, quien sugirió que los países de la OTAN podrían derribar aviones rusos que violen su espacio aéreo y declaró que Rusia "se dará cuenta muy pronto de que ha cometido un error y ha excedido los límites aceptables" al llevar a cabo incursiones aéreas en el espacio aéreo de países de la alianza atlántica.

Tusk precisó que, aunque la declaración del presidente checo es "relevante", es también "obviamente insuficiente" para llevar a adoptar una decisión de tal magnitud, e insistió en la necesidad de un consenso total entre los aliados antes de tomar la determinación de derribar aviones rusos.

El viernes, dos cazas rusos sobrevolaron a baja altura la plataforma petrolera Petrobaltic, propiedad de la empresa estatal polaca Orlen, en el mar Báltico, y violaron su zona de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el mismo día, tres cazas MiG-31 rusos entraron en el espacio aéreo de Estonia y permanecieron allí durante 12 minutos, un incidente que Tallin calificó de "provocación sin precedentes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A raíz de la violación de su espacio aéreo, Estonia ha solicitado consultas bajo el Artículo 4 del Tratado de Washington, por lo que el Consejo del Atlántico Norte de la OTAN se reunirá mañana martes para discutir el incidente.

Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aborda este lunes en una reunión de urgencia en Nueva York (Estados Unido) las violaciones de su espacio aéreo denunciadas por Estonia, quien reclamó un encuentro de este tipo por primera vez en sus 34 años de pertenencia a la ONU.