Ucrania asegura que ha destruido un punto ruso de distribución de drones y de munición

El Estado Mayor General de Ucrania informó en su cuenta de la red social Faacebook de que los rusos intentaron organizar la entrega de municiones de diferente nomenclatura para el 17º regimiento de tanques de la 70ª división de fusileros motorizados cerca de la ocupada localidad de Bohdánivka, en la región oriental de Lugansk.

También intentaron distribuir para las necesidades del Ejército ruso que opera en la región de Donetsk, también en el este de Ucrania, más de 19.000 drones de distintos tipos.

Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el pasado 29 de agosto soldados de la División Especial 'Dnipró' atacaron y alcanzaron el punto logístico de distribución de drones y destruyeron "enormes reservas de vehículos aéreos no tripulados" de ataque de Rusia.

Posteriormente, el pasado día 18 de septiembre unidades de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) destruyeron el depósito de municiones del regimiento de las fuerzas rusas en Lugansk.

"Además de las municiones, también ardieron los vehículos de transporte del enemigo", indicó el Estado Mayor General.