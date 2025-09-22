Un fuerte temporal deja sin luz a cerca de medio millón de usuarios en São Paulo

Desde la madrugada de este lunes, lluvias intensas y fuertes rachas de viento han azotado la capital paulista y sus alrededores, causando ocho personas heridas y una docena de desalojados, según los datos de la Defensa Civil.

La tempestad ha provocado también la caída de decenas de árboles y daños en algunos edificios.

Así, en la mañana de este lunes, una desconexión en una subestación de la transmisora Isa Energia Brasil llegó a afectar a cerca de 900.000 clientes en la región de São Paulo.

El servicio se normalizó en aproximadamente una hora. Sin embargo, en la tarde volvieron las lluvias, combinadas con vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora, en algunas zonas de la ciudad y dejaron "daños severos en diversos trechos de la red eléctrica", señaló Enel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta las 18.30 hora local (21.30 GMT), "cerca de 500.000 clientes estaban sin suministro eléctrico", de acuerdo con la multinacional italiana Enel, la principal concesionaria del servicio en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La compañía ha estado trabajando para reconstruir tramos de la red dañados, principalmente por la caída de árboles y ramas, y para agilizar el restablecimiento del suministro eléctrico a todos los clientes", indicó en una nota.

La Defensa Civil prevé nuevos temporales este martes en los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y São Paulo, que "podrán ser ocasionalmente fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, rayos y posible granizo".

São Paulo, la mayor ciudad de Suramérica con sus 12 millones de habitantes, ha sufrido varios apagones masivos en el último año por causa de temporales.

Las autoridades federales y locales ya defendieron en el pasado quitarle la concesión a Enel por los retrasos en el restablecimiento del servicio eléctrico después de cada tormenta, lo que hasta el momento no se ha producido.