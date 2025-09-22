Un sismo de magnitud 5,2 remece la zona central de la Amazonía peruana

El temblor se registró a las 15:48 horas (20:48 GMT) con epicentro en la provincia de Padre Abad, a 35 kilómetros al norte de la población de Aguaytía, en el departamento de Ucayali, fronteriza con Brasil.

El movimiento telúrico se originó a unos 135 kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre y se sintió con una intensidad entre leve y moderada en el distrito de Aguaytía.

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que discurre en torno al océano Pacífico en el que se concentra al 80 % de la actividad sísmica mundial.