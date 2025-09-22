Una mujer muere en Bretaña por inundaciones que también afectaron la fachada mediterránea

La fallecida, que tenía unos 50 años, quedó atrapada en su coche por el agua que inmovilizó el vehículo cuando iba camino de su trabajo en el municipio de Guingamp, indicó su alcalde, Philippe Le Goff, en declaraciones a la emisora ICI Breizh Izel.

Los hechos ocurrieron cuando la conductora entró en una corriente de agua.

Según los servicios meteorológicos franceses, las precipitaciones en el departamento bretón de Côtes d'Armor han sido en las últimas horas de entre 30 y 60 litros por metro cuadrado con carácter general, pero se han llegado a medir hasta 81 en la capital, Saint Brieuc, y hasta más de 150 en la zona de Plouha.

En otro extremo de Francia, las lluvias torrenciales que la tarde y la noche del domingo sacudieron una parte de la fachada mediterránea francesa, en particular en torno a Marsella y Tolón, causaron algunos daños materiales y provocaron perturbaciones en la circulación en incluso en el tráfico aéreo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta 50.000 hogares estuvieron privados de electricidad poco antes de medianoche sólo en el departamento de Var, con capital en Tolón, y a primera hora de la mañana varios miles seguían privados de corriente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Prefectura (delegación del Gobierno) del Var indicó en su cuenta de X que las acumulaciones de precipitaciones fueron particularmente elevadas en Tolón (hasta 140 litros por metro cuadrado, La Seyne sur Mer (135), Le Castellet (135) o Saint Maximin (100).

El túnel de autopista que atraviesa la ciudad de Tolón tuvo que ser cerrado al tráfico y también se suspendió, aunque a última hora, el partido de rugby del equipo de la ciudad con La Rochelle.

En Marsella también se había suspendido a causa de la alerta meteorológica, aunque con mayor anticipación, el clásico del fútbol francés contra el París Saint Germain (PSG), que se ha aplazado a esta tarde.

En el aeropuerto de Marsella, una decena de vuelos se vieron afectados por las lluvias torrenciales, con desvíos de los aviones a los aeropuertos de Montpellier, Niza o incluso Lyon.

En el aeropuerto de Niza se produjo un incidente entre dos aviones que estuvieron a punto de chocar, que está siendo investigado por las autoridades y en el que pudo haber incidido el mal tiempo, en concreto la niebla.

Los hechos ocurrieron cuando un avión de la compañía Easyjet estaba a punto de despegar con destino a Nantes y otro de Nouvelair procedente de Túnez que iba a aterrizar le pasó a apenas tres metros.

El piloto de Easyjet se negó a despegar y el vuelo fue suspendido y se había vuelto a programar este lunes.