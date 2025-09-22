Varios ayuntamientos franceses izan la bandera palestina

El primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, ha acudido al Ayuntamiento de Saint Denis, limítrofe con París, para mostrar su apoyo al alcalde, el socialista Mathieu Hanotin, cuando se ha colgado la bandera palestina, en un acto de clara significación política ya que había sido él quien propuso que se hiciera este gesto simbólico en apoyo de una solución de dos Estados.

La alcaldesa de Nantes, la también socialista Johanna Rolland, ha escrito un mensaje en su cuenta de X, en el que junto a una foto de la bandera palestina que ondea en la fachada de su Ayuntamiento recuerda que el presidente francés, Emmanuel Macron, va a formalizar esta tarde ante la ONU el reconocimiento del Estado palestino.

"Nantes -subraya Rolland- acompaña esta decisión histórica de la República francesa izando, esta jornada, la bandera palestina".

Retailleau, que es miembro de Los Republicanos (LR), un partido que se ha mostrado en parte crítico con la decisión de Macron de reconocer el Estado palestino, había dado como directriz a los prefectos (delegados del Gobierno) que recurrieran a la Justicia contra los alcaldes que hicieran ese gesto de apoyo a Palestina.

El ministro del Interior, que está en funciones desde la dimisión del Ejecutivo el pasado día 9, había justificado esa directriz en nombre de la neutralidad del servicio público y de la no injerencia en la política exterior francesa que, subrayaba, es competencia exclusiva del Estado y no de las administraciones locales.

Aunque los tribunales constaten una infracción, eso no conllevará ninguna sanción económica, ni mucho menos penal contra los alcaldes.

Para intentar minimizar el alcance de la iniciativa del líder socialista, el departamento de Interior se ha esforzado en señalar que a media mañana había contabilizado 21 ayuntamientos en los que se ha izado la bandera palestina, cuando en todo el país hay 34.875 municipios.

Desde Saint-Denis, Faure ha insistido en que la que se ha izado "no es la bandera de Hamás", sino la de "mujeres y hombres que tienen derecho a la libertad y a la autodeterminación", ha negado que con este gesto se esté favoreciendo a la milicia que controla Gaza y ha cargado con dureza contra Retailleau.

"En lugar de indignarse de lo que está ocurriendo allí, ha preferido condenar a hombres y mujeres que han querido marcar su solidaridad con el pueblo palestino. Es una forma de indecencia sinsentido", ha declarado el primer secretario del PS, que ha subrayado que si no se siente bien en el Gobierno que reconoce el Estado palestino tendría que dimitir.

El Elíseo ha evitado entrar en la polémica sobre las banderas palestinas que se ha ido hinchando en los últimos días.