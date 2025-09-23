Abren un túnel por debajo del Canal de Panamá para dar paso a la nueva línea del metro

Ciudad de Panamá, 23 sep (EFE).- El túnel que da paso a un tramo de la tercera línea de metro - para conecta la capital con la provincia colindante - ya cruzó por debajo del Canal de Panamá, un hecho "histórico", según pudo comprobar EFE este martes en un recorrido.