Al menos 3 muertos en el este de la India tras episodios de fuertes lluvias

Un funcionario de la Oficina de Control Policial de Lalbazar de Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, informó este martes a la agencia de noticias india PTI que tres personas murieron en las últimas horas.

Los fallecidos se electrocutaron, según la policía.

Las lluvias han inundado calles en Calcuta y en su área metropolitana —de unos 15 millones de habitantes—, así como provocado congestiones de tráfico y afectación de los servicios de metro urbano.

Además, han resultado dañados algunos ídolos de arcilla, protagonistas del festival Durga Puja, que se celebra este año entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en la capital bengalí en honor a la diosa hindú Durga.

En el festival, los devotos adoran a la deidad de diez brazos para conmemorar su triunfo sobre un demonio mitológico. Además, Durga simboliza el poder femenino, flanqueada por sus dos hijas y dos hijos, y el cuerpo del demonio bajo sus pies.

En Calcuta y otras partes de la India, figuras de distintos tamaños de la diosa son exhibidas en estanterías de los barrios y en lugares de celebración.

Las celebraciones de la capital bengalí fueron inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2021.

El Departamento de Meteorología de la India (IMD) pronostica que las lluvias fuertes continúen este martes en el este del país, con alertas naranjas en la costa bengalí y en el vecino estado de Odisha.