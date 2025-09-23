Al menos 75 personas atrapadas y dos desaparecidas tras inundaciones en el este de Taiwán

Según las autoridades locales, el desbordamiento se produjo hacia las 14:50 hora local (06:50 GMT), cuando la presa natural del afluente cedió y liberó un gran caudal de agua cargada de lodo y escombros.

La riada inundó rápidamente el centro urbano de Guangfu, donde varias calles quedaron sumergidas hasta el nivel de los tejados en algunas zonas.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a residentes encaramándose a tejados y vehículos para esperar auxilio mientras el agua cubría amplias áreas del municipio.

La Oficina de Bomberos de Hualien, citada por la agencia taiwanesa CNA, indicó que equipos de rescate de Taipéi, Nuevo Taipéi (norte) y Taitung (este) se desplazaron a la zona para apoyar las operaciones, a las que también se sumaron grupos civiles con embarcaciones.

Horas antes, el Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) había advertido en una reunión que el lago natural del arroyo, situado en la vecina localidad de Wanrong, podría desbordarse, lo que llevó a ordenar evacuaciones, limpiar el cauce y reforzar la vigilancia.

El condado de Hualien se encuentra entre los más afectados por las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa, que mantiene bajo alerta a gran parte del sureste de China y de Taiwán.