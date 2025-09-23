Al menos 98 civiles muertos en el Líbano desde el alto el fuego, según la ONU

Beirut, 23 sep (EFE).- Al menos 98 civiles han muerto en el territorio libanés desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel el pasado noviembre, informó este martes el coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, al cumplirse un año del estallido de la guerra abierta.