Al menos 98 civiles muertos en el Líbano desde el alto el fuego, según la ONU

"La violencia casi diaria sigue cobrándose vidas y socavando la estabilidad. Desde el alto el fuego, al menos 98 civiles han muerto, incluidos tres niños en un bombardeo ocurrido hace solo unos días", alertó el responsable de Naciones Unidas en un comunicado.
"Desde el acuerdo de cese de hostilidades hace diez meses, muchos han retornado a pueblos y aldeas donde se enfrentan a casas en ruinas, sustentos perdidos y servicios básicos interrumpidos. Decenas de miles aún permanecen desplazados, incapaces de volver y reconstruir", agregó Riza.
Sus declaraciones se producen coincidiendo con el primer aniversario de la intensa ofensiva aérea israelí que desplazó a más de 1,2 millones de personas en el país y que convirtió en guerra abierta los enfrentamientos iniciados un año antes con el grupo chií Hizbulá.
En este contexto, el coordinador avisó de que las necesidades humanitarias siguen siendo "inmensas" y subrayó que una recuperación "real" solo es posible si se protege a la población civil, se respetan las leyes internacionales en la materia y se evita la continuación de la violencia.
"Proteger a los civiles no es solo una obligación legal, es una exigencia moral y un aspecto esencial de la humanidad que nos une", zanjó.