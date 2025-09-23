Al Sharaa, de yihadista a primer presidente sirio en Asamblea General de ONU en 60 años

Al frente de una organización designada como "terrorista" por Washington y el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo el nombre de guerra Abu Mohamed al Jolani encabezó el grupo islamista Frente al Nusra, que posteriormente sería reconvertido al Organismo de Liberación del Levante (HTS, en árabe) tras romper vínculos con Al Qaeda.

Pero a Al Sharaa le valió con derrocar el pasado diciembre al presidente sirio Bachar al Asad -en el poder durante casi 25 años- para reparar su imagen.

Ahora, tras más de medio siglo de mandatos consecutivos de Bachar y de su padre Hafez, Al Sharaa será el primer presidente de Siria en intervenir en la Asamblea General de la ONU desde que Nureddin al Atassi hizo lo propio en 1967, cuatro años antes de que el clan de los Al Asad acaparara el poder en el país árabe.

Las nuevas autoridades sirias anunciaron a principios de septiembre que Al Sharaa tomaría parte en la Asamblea General de esta semana, en la que participan jefes de Estado de todo el mundo. El nuevo líder sirio aterrizó el domingo en Nueva York al frente de una gran delegación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al Sharaa llegó al poder a raíz de la caída de Al Asad, y desde entonces se ha enfocado en dejar atrás su pasado como fundador del antiguo Frente al Nusra y su aún más reciente pasado a la cabeza del HTS, que lideró la ofensiva relámpago que puso fin a 54 años del antiguo régimen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante más de una década como líder yihadista, Al Sharaa fue acusado de ordenar "ataques indiscriminados" contra civiles, según organizaciones de derechos humanos, pero poco a poco se fue distanciando del fundamentalismo islámico y se centró en consolidar el poder en Idlib, que durante años aguantó como último reducto opositor en la Siria de Al Asad.

Su periplo yihadista provocó que su organización fuera designada como "Terrorista Global Especialmente Designada" por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre él -en ese momento Al Jolani, nombre que Al Sharaa no ha vuelto a utilizar desde que derrocó a Al Asad-.

La recompensa fue retirada el 20 de diciembre pasado tras la caída del antiguo régimen y la designación de HTS como terrorista en julio, mientras Siria atraviesa una etapa de transición en la que el nuevo presidente sirio se está centrando en retomar las relaciones con la comunidad internacional rotas durante décadas por la brutalidad de los Al Asad.

Los esfuerzos para reconstruir su imagen y la de la nueva Siria vieron la luz el pasado mayo, cuando Al Sharaa se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, durante una reunión de líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrada en Riad.

Esa fue la primera vez en 25 años que los presidentes de Siria y de Estados Unidos se veían las caras, y el encuentro tuvo lugar apenas un día después de que Trump anunciara la eliminación de las sanciones internacionales que pesaban sobre el país árabe para, según dijo, darles la oportunidad "de brillar".

Sin embargo, los diez meses de liderazgo de Al Sharaa en Siria no han estado exentos de polémica y dudas.

Este mismo martes la Comisión de Investigación de la ONU para Siria denunció que se han seguido cometiendo violaciones de derechos humanos que podrían ser consideradas como crímenes de guerra tras la caída de Al Asad, como las matanzas de más de 1.400 alauitas en marzo en las ciudades occidentales sirias de Latakia, Tartús y Hama.