Alcaldesa de Caracas pide a la inteligencia militar "estar alerta" en defensa de Venezuela

"El imperio lo que quiere es nuestros recursos, nuestro petróleo. Pero nosotros debemos estar alerta, preparados, la inteligencia funcionando, la inteligencia del Estado, la inteligencia militar y la más importante: la del poder popular", dijo Meléndez en una concentración por la soberanía y paz de Venezuela, en Caracas.

En una transmisión del canal estatal VTV, la funcionaria manifestó que Venezuela es "un pueblo de paz", pero advirtió que si llegaran a "pisar" el que describió como "suelo sagrado" de su país, los venezolanos estarían preparados para la defensa.

"Todas las entradas de Caracas estarán protegidas por nuestro pueblo, por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por nuestras milicias", indicó la almirante, quien se pronunció cuando Estados Unidos mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera como una "amenaza militar".

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

El Gobierno de Donald Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.