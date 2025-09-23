Alemania y Suecia firmarán un nuevo memorando de cooperación militar en noviembre

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, afirmó tras reunirse con su homólogo sueco, Pål Jonson, que ambos acordaron este martes dar este paso, a fin de volver a situar la cooperación bilateral entre ambos países "sobre una nueva base, adecuada a la época en la que vivimos".

El político socialdemócrata adelantó que, entre otros aspectos, el memorando contemplará por primera vez un oficial de enlace alemán en el Ministerio sueco de Defensa o en el Estado Mayor, que participará en la planificación de la cooperación bilateral y contribuirá a mejorar el intercambio de información.

Lo mismo ocurrirá en el Ministerio de Defensa germano.

"Todo ello constituye una muestra muy significativa de confianza mutua", recalcó Pistorius, quien también recalcó que ambas naciones seguirán colaborando estrechamente en el desarrollo de armas de precisión de largo alcance.

Alemania y Suecia están adquiriendo conjuntamente misiles antiaéreos Iris-T SLM, todo ello bajo el marco de la Iniciativa Europa de Protección del Cielo, un proyecto encabezado por Berlín para construir un sistema europeo integrado de defensa aérea y antimisiles, señaló el ministro alemán.

Además, Berlín y Estocolmo comprarán los mismos vehículos para la nieve, que se fabrican en Suecia y que permitirán, gracias a la adquisición conjunta, ahorrar dinero, entrenar juntos y dar mantenimiento conjunto, añadió.

"Es decir, exactamente todo aquello que la OTAN necesita ahora y en el futuro: menos egoísmos nacionales, más cooperación estrecha y, sobre todo, al final, como resultado, más interoperabilidad", sostuvo.

Otra dimensión de cooperación entre ambos miembros de la OTAN y en la que quieren cooperar aún más es el espacio.

"Rusia tiene la capacidad, lo sabemos, de actuar de manera cinética contra satélites, es decir, de interferirlos, manipularlos o incluso destruirlos", destacó Pistorius.

Alemania trabaja también con Finlandia para proteger sus respectivos sistemas en el espacio y ambos están estableciendo, entre otras actuaciones, un radar conjunto de vigilancia espacial.