Arrestan en México a hombres que trasladaban 50 kilos de heroína y fentanilo en autobús

En redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, precisó que elementos de la dependencia, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), de las Secretarías de Marina y Defensa, y la Guardia Nacional, arrestaron a dos personas que transportaban 50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de heroína y fentanilo.

Estos, detalló, “se encontraban ocultos en el compartimento de un autobús”.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que la detención fue resultado de las labores de seguridad, inspección y vigilancia en las carreteras del país para impedir el traslado de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información, el arresto ocurrió cuando agentes federales, que se encontraban en un puesto de seguridad en el kilómetro 32 de la carretera federal 2 en el tramo Santa Ana - Altar, inspeccionaron un autobús de pasajeros y notaron que tenía modificaciones en su estructura.

Debido a ello, realizaron una revisión minuciosa donde hallaron un compartimento oculto que contenía 50 paquetes con droga.

“En el lugar se localizaron 17 paquetes envueltos en cinta canela con una sustancia con las características de la heroína, con un peso aproximado de 16 kilos, así como 33 paquetes adicionales con una mezcla de heroína y fentanilo, con un peso cercano a los 32 kilos”, apuntó el texto.

Los conductores de la unidad fueron detenidos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

El Gobierno mexicano reportó que desde febrero y hasta el 22 de septiembre, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar aranceles generalizados del 25 % a México, se han detenido a 7.482 personas y más de 98,3 toneladas de droga han sido confiscadas, incluyendo 452,3 kilogramos de fentanilo.