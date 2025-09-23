Aspirante de Nicaragua al SICA es nombrado canciller junto al actual ministro

"Nómbrese como Ministros del Ministerio de Relaciones Exteriores a los Compañeros Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker y Denis Ronaldo Moncada Colindres", señala un acuerdo presidencial divulgado este martes.

En concreto, Moncada "regresa" a la diplomacia nicaragüense como "cocanciller" mientras que Valdrack Ludwing se mantiene como ministro de Relaciones Exteriores, según medios de comunicación locales.

Moncada fue canciller de Nicaragua desde 2017 hasta septiembre de 2024, cuando fue separado del puesto por "motivos de salud" y Jaentschke Whitaker asumió el cargo. También era, hasta el momento, el asesor de políticas y asuntos internacionales de la Presidencia de la República.

El Gobierno de Nicaragua propuso, según se conoció en noviembre de 2024, al excanciller Denis Moncada como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), luego de que sus dos ternas anteriores presentadas, una de ellas encabezada por Jaentschke Whitaker, no alcanzaran consenso.

Posterior, Nicaragua acusó a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de interferir en sus asuntos internos. Esto ocurrió después de que estos países rechazaran la candidatura del excanciller Moncada.

El SICA, creado en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.