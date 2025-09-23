Atacan camioneta en la que viajaba nieta de político mexicano en el noroeste de México

En una publicación en su cuenta de X, la SSP precisó que el ataque sucedió por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur del municipio de Culiacán, capital del estado, por lo que el Grupo Interinstitucional acudió en su apoyo para restablecer el orden y controlar la situación.

Además señaló que durante la agresión “los agentes resultaron lesionados”, y derivado del mismo ataque, un autobús recibió impactos de bala.

“Sin embargo, todos los tripulantes se encuentran a salvo. Los elementos lesionados ya reciben atención médica”, sentenció la SSP.

Por su lado, Rocha Moya, confirmó en un mensaje en redes sociales que el motivo del altercado fue por un “intento de despojo” de la camioneta en la que viajaba su nieta.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa”, detalló el gobernante.

Este ataque se da en el mismo día que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, se reunió con empresarios en Sinaloa, un encuentro donde se presumió de la disminución de los homicidios dolosos de la entidad en el noroeste del país.

Desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del Cártel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista este año, tras la detención en julio pasado de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, porque Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, lo entregó a Estados Unidos.

Según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos, seguidores de uno y otro respectivamente, ha causado 1.828 muertos en Sinaloa desde que comenzó, el 9 de septiembre de 2024, además de 2.390 desapariciones forzadas.