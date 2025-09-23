Ataques de baja intensidad contra Líbano en el primer aniversario de la guerra con Israel

El Ejército israelí "abrió fuego" desde una de sus posiciones contra las afueras de la localidad de Kfar Chouba, mientras que también lanzó "bombas incendiarias" contra plantaciones de olivos en Aita al Shaab, provocando una serie de fuegos, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Equipos contraincendios tuvieron que ser despachados para contener las llamas en el pueblo, ubicado a unos dos kilómetros de la frontera.

Por otro lado, la ANN indicó que un avión no tripulado israelí cayó este martes en la localidad también meridional de Blida, aunque por el momento no se han registrado ataques con víctimas contra el territorio libanés, algo bastante habitual.

Esta misma mañana, un dron sobrevoló Beirut, otra de las violaciones al acuerdo de alto el fuego comúnmente denunciadas por las autoridades libanesas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Líbano conmemora este martes el primer aniversario de la intensa ofensiva aérea israelí que desplazó a más de 1,2 millones de personas en el país y que convirtió en guerra abierta los enfrentamientos iniciados un año antes con el grupo chií Hizbulá, al calor de la guerra de Gaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre el comienzo de los primeros choques en octubre de 2023 y el alto el fuego en noviembre de 2024, más de 4.000 personas murieron y otras 16.000 resultaron heridas en la nación mediterránea, la gran mayoría a partir de la intensificación lanzada por Israel el 23 de septiembre del pasado año.