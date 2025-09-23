Brasil invertirá 1.000 millones de dólares en el fondo que busca proteger las selvas

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes en la ONU que Brasil invertirá 1.000 millones de dólares (unos 846 millones de euros) en el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus sigla en inglés), un nuevo instrumento para remunerar a los países que preservan sus selvas.