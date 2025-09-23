Bruselas aprueba más ayudas de Portugal a "electrointensivas" para evitar deslocalización

El régimen luso, aprobado originalmente por el Ejecutivo comunitario en noviembre de 2022, permitía conceder una compensación a las empresas mediante un reembolso parcial de los costes de emisiones indirectas de CO2 soportados entre 2021 y 2030.

Ese esquema prevé que, si las solicitudes superan el presupuesto disponible, el importe se reduce proporcionalmente para cada participante.

Portugal notificó un aumento presupuestario de 100 millones de euros para evitar que la compensación se redujera de forma significativa, elevando el presupuesto total a 275 millones de euros, informó en un comunicado la Comisión Europea, que ha concluido que "el régimen modificado sigue cumpliendo los requisitos establecidos" en las normas europeas de ayudas de Estado.

El Ejecutivo comunitario considera que "el régimen sigue siendo necesario y adecuado para ayudar a las empresas con gran consumo energético a afrontar el aumento de los precios de la electricidad y evitar que se trasladen a países fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas, lo que aumentaría las emisiones globales de gases de efecto invernadero".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bruselas entiende, además, que "la ayuda concedida sigue estando limitada al mínimo necesario y no tendrá efectos negativos indebidos sobre la competencia y el comercio en la UE".