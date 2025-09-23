Buscan a tres jóvenes desaparecidas desde el viernes en la provincia de Buenos Aires

Buenos Aires, 23 sep (EFE).- Familiares, autoridades y fuerzas de seguridad intensificaron este martes la búsqueda de tres jóvenes, dos de ellas de 20 años y una menor de 15, que están desaparecidas desde el viernes pasado tras haber concertado un supuesto encuentro con un hombre en la provincia de Buenos Aires.