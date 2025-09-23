Canadá y EE.UU. quieren que la ONU refuerce la misión de seguridad en Haití

Toronto (Canadá), 23 sep (EFE).- Canadá y Estados Unidos trataron este martes "la urgente necesidad" de que el Consejo de Seguridad de la ONU autorice el fortalecimiento de la misión de seguridad en Haití para combatir las organizaciones criminales.