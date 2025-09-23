China califica primera visita de congresistas de EEUU desde 2019 como “rompehielos”

Wang se reunió este martes con Smith y el resto de la delegación, los primeros legisladores de la Cámara de Representantes que visitan China desde 2019.

Según la Cancillería china, las partes mantuvieron un “intercambio franco y en profundidad” sobre las vías para reforzar la comunicación y reducir la tensión en una relación marcada por años de desencuentros comerciales y estratégicos.

Wang expresó su deseo de que la visita contribuya a mejorar la comprensión mutua y a explorar posibles áreas de cooperación.

El ministro subrayó que los contactos entre los jefes de Estado de ambas potencias han permitido cierta estabilización en los últimos meses, tras las tres llamadas telefónicas mantenidas este año entre Xi Jinping y Donald Trump.

En este sentido, instó a “evitar malentendidos y confrontaciones” y a preservar la actual tendencia de distensión.

Durante la reunión, Wang también reiteró la posición de Pekín respecto a Taiwán, insistiendo en que se trata de “un asunto interno” y que la paz en el estrecho depende de oponerse a cualquier intento de independencia.

La delegación estadounidense, integrada por miembros de ambos partidos, llega pocos días después de la conversación telefónica entre los presidentes de China y Estados Unidos, que abordaron cuestiones comerciales y la situación de la aplicación TikTok en territorio norteamericano.

Durante su visita, los legisladores estadounidenses se reunieron además con el primer ministro chino, Li Qiang; el ministro de Defensa, Dong Jun, y el jefe del Legislativo chino, Zhao Leji.