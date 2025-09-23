China condena "declaraciones irresponsables" de EE. UU., Japón y Corea respecto a Taiwán

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que las palabras de estos funcionarios suponen una "interferencia en los asuntos internos de China" y una "calumnia".

Guo aseveró que la cuestión de Taiwán es un asunto "puramente interno de China" y que la isla "es una parte inalienable del territorio chino".

"La mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán actualmente son las actividades 'separatistas' y la connivencia y el apoyo de fuerzas externas", agregó el vocero, en referencia velada a Estados Unidos, el mayor proveedor de armas a la isla y que podría defenderla en caso de ataque de China.

Guo instó a estos países a "abstenerse de enviar señales erróneas a las fuerzas 'separatistas'" de la isla.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el ministro de Exteriores nipón, Iwaya Takesh; y el surocoreano, Cho Hyun; enfatizaron la importancia de mantener paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán y manifestaron su preocupación por las acciones desestabilizadoras cada vez más frecuentes alrededor de la isla, en una reunión celebrada este lunes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china.