CIDH otorga medidas cautelares para dos abogados críticos de Bukele presos en El Salvador

La CIDH informó en sendos comunicados de prensa -compartidos en su página web- que ambas decisiones fueron adoptadas el 22 de septiembre "tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en El Salvador".

El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitó al Estado de El Salvador que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud" de López y Anaya, quien debe tener una "protección reforzada" como "persona adulta mayor privada de su libertad".

La Comisión también pidió que "inmediatamente cese la situación de incomunicación prolongada" para garantizar "el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos".

En el caso de Anaya, llamó a que se le proporcione "el tratamiento médico prescrito de forma oportuna y adecuada".

La CIDH indicó que en ambos casos se proceda a "revisar la continuidad de la prisión preventiva a la luz de los estándares aplicables, incluyendo la posibilidad de otras medidas alternativas a la detención preventiva".

El organismo indicó que estas medidas cautelares "no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables".

López, jefa del área Anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal y reconocida en 2024 como una de las mujeres más influyentes por la BBC, fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Al salir de una audiencia, López afirmó ante decenas de periodistas que era una "presa política" y que el proceso se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental.

"¡Soy inocente, soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno!", gritó López mientras era custodiada por varios policías entre empujones con la prensa.

Anaya, cuyas críticas se enfocaron principalmente en aspectos jurídicos, fue detenido el 7 de junio bajo el cargo de lavado de dinero y en los dos casos el proceso se encuentra bajo reserva.

"Cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional: ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", dice la última publicación de Anaya en X en referencia a un comunicado del organismo.

Al menos cinco activistas y defensores derechos humanos han sido detenidos recientemente en El Salvador, lo que ha generado señalamientos y condenas por organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.