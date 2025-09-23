Cinco detenidos en Europa por estafa con criptomonedas de más de 100 millones de euros

Los sospechosos utilizaban plataformas online con apariencia profesional para ofrecer supuestos altos rendimientos en diferentes criptomonedas, pero desviaban gran parte del dinero a otras cuentas, principalmente en Lituania, para blanquearlo, según explicó la agencia de coordinación judicial, con sede en La Haya.

Cuando las víctimas intentaban recuperar sus fondos, se les exigían pagos adicionales y, poco después, las páginas web desaparecían, lo que provocaba que perdieran la mayor parte o la totalidad de su inversión.

De momento hay cinco sospechosos arrestados, incluido el presunto autor principal, que está acusado de fraude a gran escala y blanqueo de capitales.

La operación incluyó registros en España, Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, donde además se congelaron cuentas bancarias y otros activos financieros. El fraude, en marcha desde al menos 2018, se extendía a 23 países, como el lugar de residencia de las víctimas o los territorios empleados para desviar el dinero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Eurojust apoyó la creación de un equipo conjunto de investigación entre las autoridades españolas y lituanas, y facilitó la ejecución de órdenes europeas de detención, investigación y embargo. El operativo también movilizó a expertos de Europol, la agencia de coordinación policial de la Unión Europea (UE).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En España participaron el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, junto a sus homólogos judiciales y policiales de Portugal, Italia, Rumanía, Bulgaria y Lituania.