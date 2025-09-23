Condenan a 20 años de prisión a un diácono en Bahamas por violar a una menor

La Fiscalía buscaba una sentencia de entre 15 y 30 años, según detallan los medios bahamenses este martes.

Al momento en que el religioso, cuya identidad no se ofreció, escuchó la condena de parte del juez Dale Fitzpatrick, no mostró ningún tipo de emoción.

El diácono aseguró ser inocente en todo momento durante el proceso judicial.

El religioso había sido encontrado culpable de los hechos unánimemente por un jurado de nueve personas.

Este enfrentaba dos cargos por violar a la menor, quien vivía con el diácono y la esposa de este tras el fallecimiento de su madre.

"Existe un problema recurrente con este tipo de crímenes en esta comunidad, por lo que necesitamos que los tribunales denuncien estos actos", exigió el juez.

De acuerdo con las autoridades, entre los meses de enero y febrero de 2023, el ahora convicto violó a la menor en tres ocasiones en una habitación de su residencia, donde convivía con su esposa, quien se resguardaba inmóvil en otro dormitorio por un episodio de salud.

La menor, por su parte, contó lo sucedido a una consejera de su escuela, quien entonces procedió a llamar a la Policía.

No obstante, el abogado del diácono, Dorsey McPhee, pidió al juez que su cliente no fuera apresado, pues este era el cuidador de su esposa y su madre, quien va perdiendo la visión.

McPhee, además, afirmó que el diácono podía volver a la iglesia y convertirse en un mentor para jóvenes.

Sin embargo, el juez Fitzpatrick le respondió que el diácono debía "acogerse a las enseñanzas de la Biblia".

"Yo sé que la Biblia también habla sobre la conexión de Jesús con los niños. Jesús quería mucho a los niños y los reconoció por su inocencia y confianza sin hacerles daño", reflexionó.