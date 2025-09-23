Costa Rica detiene a un nacional "extraditable" a Panamá por narcotráfico

El acusado fue detenido en la localidad de Golfito (sur), cercana a la frontera con Panamá, debido a que es requerido por las autoridades panameñas para que enfrente un proceso judicial por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, destalló que Villalobos fue detenido en 2016 en aguas panameñas a bordo de una lancha en la que se transportaban quinientos paquetes de cocaína. El costarricense regresó a su país a pesar de contar con medidas cautelares.

El OIJ indicó que este es el sexto costarricense considerado "extraditable" que detienen las autoridades de Costa Rica, luego de que en mayo pasado el Congreso aprobara una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Ninguno de los detenidos ha aceptado la extradición voluntaria, por lo que estos procesos podrían extenderse por meses.

Villalobos permanecerá bajo custodia de las autoridades costarricenses mientras analizan la documentación que aporte Panamá sobre el caso en su contra.

Un Tribunal Penal será el encargado de determinar si el caso cumple con todos los requisitos para proceder con la extradición.