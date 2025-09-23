Cuba busca fortalecer el diálogo político con España "a todos los niveles"

Rodríguez aseguró en redes sociales que transmitió este mensaje a Albares durante su encuentro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que arrancó este martes en Nueva York.
"En reunión con el canciller de España, evaluamos el estado de las relaciones bilaterales y sus perspectivas. Expresé (nuestro) interés en impulsarlas, fortaleciendo el diálogo político a todos los niveles", escribió.
Rodríguez añadió que durante el encuentro también le trasladó al canciller español "la voluntad de Cuba de profundizar lazos económico-comerciales y de cooperación".
La anterior reunión entre ambos cancilleres tuvo lugar durante la XXVIII Cumbre de ministros de exteriores de América Latina y España celebrada en República Dominicana en noviembre de 2021.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La Asamblea General de la ONU contará en su actual periodo de sesiones con la participación de 89 jefes de Estado, cinco vicepresidentes, 43 jefes de Gobierno, que abordarán en 1.642 reuniones bilaterales los desafíos más urgentes, desde los conflictos armados y la pobreza hasta la crisis climática.