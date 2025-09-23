Cuba busca fortalecer el diálogo político con España "a todos los niveles"

La Habana, 23 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó este martes a su homólogo español, José Manuel Albares, el "interés" de La Habana por fortalecer el diálogo político bilateral "a todos los niveles".