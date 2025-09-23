Curro Romero, ingresado en el hospital tras sufrir una nueva crisis respiratoria

El también conocido como 'Faraón de Camas', de 91 años, contrajo hace unos días la covid y presenta ahora un cuadro de neumonía que lo ha obligado a permanecer en observación y con las visitas restringidas.

"Ha pasado la noche tranquilo, evoluciona bien y está pendiente de ser trasladado a una habitación", explicaron las mismas fuentes, que se muestran optimistas por la evolución del torero sin dejar de advertir su avanzada edad y el delicado estado de su salud.

Estos problemas de salud se suman a la infección de orina y la crisis respiratoria por las que ingresó dos veces en el hospital el pasado mes de mayo. Justo un año antes sufrió la fractura de la cabeza del fémur, por la que fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el matador camero que hace cinco años superó un cáncer de laringe.

Francisco Romero López (Camas, Sevilla, 1933), es un mito del toreo y está considerado como uno de los diez toreros más importantes de la historia de la tauromaquia del siglo XX.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tomó la alternativa en 1959 y se retiró en el año 2000, tras una trayectoria llena de éxitos y no exenta de polémicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Salió siete veces a hombros de la Maestranza de Sevilla y otras tantas de la madrileña Plaza de Las Ventas. Cuenta con la Medalla de Oro de Andalucía (1993) y la Medalla de Oro de las Bellas Artes, primer matador galardonado con esta distinción en 1997.

En el lado contrario, en 1967, en San Isidro, se negó a matar al quinto de la tarde, y tras la corrida, fue detenido. Al día siguiente, reapareció en Las Ventas, bordó el toreo y salió a hombros.

Luces y sombras en la larga carrera de 42 años de un torero artista, de exquisita naturalidad según sus seguidores, aunque de gran irregularidad.