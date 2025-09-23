"De 4.000 millones de mujeres, ni una secretaria general", se cuestiona Baerbock en la ONU

"Una se pregunta cómo es que de entre 4.000 millones de potenciales candidatas (en referencia a las habitantes del mundo) no se ha podido encontrar a una sola", se cuestionó Baerbock, que es solo una de las cinco mujeres de los ochenta que han ocupado la presidencia de la Asamblea en la historia de la ONU.

La alemana hacía referencia así a un debate abierto informalmente en la ONU dese el año pasado sobre la conveniencia o necesidad de que por primera vez una mujer asuma la secretaría general, aunque no hay ningún nombre que destaque entre la decena de potenciales candidatas que han circulado.

Baerbock reconoció que la elección de un presidente es una decisión que compete a los Estados miembros (que deben presentar a los o las candidatas), pero subrayó lo que ayer mismo tuvo ocasión de ver, durante un acto para celebrar los 30 años de la histórica Declaración de Pekín, considerada un hito en la lucha por los derechos de las mujeres.

"Los que ayer estuvieron allí celebrando (vieron) a una lideresa fuerte tras otra, de todos los continentes", reflexionó de nuevo.

Sin embargo, las declaraciones de Baerbock contrastan con la realidad de que la mayoría de jefes de delegación que tomarán la palabra en esta semana de alto nivel son hombres, como así ha sido durante los pasados años, en los que las mujeres jefas de delegaciones han supuesto poco más del 10 % de los oradores.