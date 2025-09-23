Defensas antiaéreas rusas derriban 21 drones que se dirigían a Moscú

"Las defensas antiaéreas (...) continúan repeliendo ataques de drones enemigos. Dos drones más que volaban hacia Moscú, fueron derribados. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de la caída de sus fragmentos", escribió el regidor en su canal Telegram.

Desde la pasada medianoche Sobianin ha publicado diez entradas sobre el derribo de drones en la cercanías de Moscú sin informar de víctimas o daños a causa de los ataques.

El Ministerio de Defensa indicó a su vez que las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy 69 drones de ala fija ucranianos sobre nueve regiones de país, incluida la de Moscú.

"Desde la medianoche hasta las 07:00 hora de Moscú (GMT+3) los sistemas de defensa antiaérea en servicio destruyeron 69 vehículos aéreos no tripulados ucranianos", se afirma en el parte castrense publicado en Telegram.

Defensa indicó que los drones fueron derribados en las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Rostov, Riazán, Samara y Sarátov, así como en la anexionada penísula de Crimea.

En esta ocasión, el mando militar ruso no precisó el número de aparatos destruidos en cada una de las regiones atacadas.

Por motivos de seguridad, seis aeropuertos, incluido el moscovita de Sheremétevo, suspendieron temporalmente sus operaciones, que reanudaron una vez que las autoridades aeronáuticas levantaron las restricciones.