Defensas antiaéreas rusas derriban 27 drones que se dirigían a Moscú

"Las defensas antiaéreas continúan repeliendo ataques de drones enemigos. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de la caída de sus fragmentos", escribió el regidor en su canal Telegram.

Desde la pasada medianoche Sobianin ha publicado más de diez entradas sobre el derribo de drones en la cercanías de Moscú sin informar de víctimas o daños a causa de los ataques.

Esta mañana el jefe del consistorio moscovita había estimado en 21 los aparatos no tripulados ucranianos abatidos por el ejército ruso.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa informó, a su vez, sobre el derribo de unos 70 drones de ala fija ucranianos sobre nueve regiones de país, incluida la de Moscú.

Defensa indicó que los drones fueron derribados en las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Rostov, Riazán, Samara y Sarátov, así como en la anexionada penísula de Crimea.

En esta ocasión, el mando militar ruso no precisó el número de aparatos destruidos en cada una de las regiones atacadas.

Por motivos de seguridad, seis aeropuertos, incluido el moscovita de Sheremétevo, suspendieron temporalmente sus operaciones, que reanudaron una vez que las autoridades aeronáuticas levantaron las restricciones.