Detenidas en Portugal dos octogenarias sospechosas de provocar varios incendios forestales

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que una de ellas podría haber cometido "al menos" cinco delitos de incendio rural entre el 26 de junio y 7 de agosto en Paredes, en el área metropolitana de Oporto.

Según sus datos, los fuegos se produjeron en la misma área, en horas similares y en fechas diferentes. En al menos dos ocasiones las llamas se iniciaron en varios focos de manera consecutiva "aparentemente para maximizar el efecto del fuego", dijo la PJ.

Estos incendios pusieron en peligro una mancha forestal de tamaño significativo y numerosas viviendas, consumiendo 20 hectáreas de bosque y arbustos.

La detenida no ha mostrado ninguna motivación para actuar así y comparecerá ante una autoridad judicial para que se le apliquen medidas preventivas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La otra arrestada es también una mujer de 81 años, que fue detenida ayer, lunes, por un supuesto delito de incendio forestal cometido hace diez días en Loulé, en el Algarve portugués.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La sospechosa habría prendido fuego de forma directa en una superficie forestal, donde abundaba la vegetación seca.

La PJ no descartó su implicación en incidencias similares, ya que "por lo menos" desde el 12 de marzo de 2024 en esa área se han registrado seis fuegos sobre los que las autoridades tienen "la fuerte convicción" de que la octogenaria podría ser la autora.