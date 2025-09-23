Detienen a 22 presuntos miembros de un grupo paramilitar en el norte de Colombia

Bogotá, 23 sep (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron a 22 presuntos miembros del grupo paramilitar Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en varias operaciones ejecutadas en los departamentos caribeños de Magdalena, Cesar y La Guajira, informó este martes el Ejército.