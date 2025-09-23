Detienen a padre e hijo en Rusia por actos de sabotaje en favor de Ucrania

"El Servicio Federal de Seguridad, en cooperación con la Guardia Nacional Rusa, ha impedido las actividades ilegales de dos ciudadanos rusos —padre e hijo, nacidos en 1970 y 1992— involucrados en la preparación y ejecución de actos de sabotaje contra instalaciones de petróleo, gas y transporte en la región de Samara entre 2023 y 2025", señala la nota oficial.

Según el FSB, ambos hombres fueron detenidos cuando se preparaban para dinamitar un puente ferroviario.

Los investigadores rusos establecieron que en junio de 2022, el joven detenido viajó al extranjero, donde contactó con fuerzas ucranianas a través de Telegram y expresó su disposición a cooperar gratuitamente en la preparación y ejecución de atentados terroristas y actos de sabotaje en territorio ruso.

Al regresar a Rusia, reclutó a su padre, quien compartía sus opiniones antirrusas, para que se dedicara a actividades delictivas, agregó el FSB.

El joven confesó durante el interrogatorio que no apoyaba la guerra en Ucrania y que su inicio fue un "día negro para él".

"Es algo que no tenía que pasar", aseguró y afirmó que está "a favor de la gente y contra el mal".