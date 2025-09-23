Detienen en Colombia a cinco miembros de un grupo que se hacía pasar por las extintas FARC

"Lo más importante en este operativo fue el rescate de las víctimas, a quienes encontramos atadas e intimidadas por estos delincuentes", indicó en un video divulgado en redes sociales el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía del departamento de Cundinamarca, del cual Bogotá es capital.

El operativo logró confiscar una camioneta que los cinco detenidos supuestamente habían robado momentos antes de su arresto, un revolver con munición, dos motocicletas, cuatro celulares y un computador portátil.

Los capturados, que operaban en los municipios Quebradanegra y Útica, tienen antecedentes por delitos de extorsión, de concierto para delinquir, hurto calificado, y tráfico de armas y estupefacientes, según informó el Coronel.

También se les atribuye el uso de documentación falsa y asistencia alimentaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La guerrilla de las FARC se desmovilizó en septiembre de 2016, luego de firmar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Pero algunos frentes no se acogieron al pacto, mantuvieron las armas y dieron origen a grupos disidentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, el Gobierno tiene activos nueve procesos de paz con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), ambas disidencias de las FARC; con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); con las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas Clan del Golfo; con bandas armadas de Medellín, Buenaventura, el Cauca y Nariño, y con agrupaciones locales.

Sin embargo, según el informe 'La paz, ¿cómo vamos?', las acciones violentas en Colombia aumentaron un 45 % durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, y hasta mayo fueron registrados 603 hechos de este tipo.