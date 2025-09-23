Mundo

DHL vuelve a enviar paquetes a EE.UU. desde Alemania tras interrupción por los aranceles

Fráncfort (Alemania), 23 sep (EFE).- La empresa de servicios postales y de logística Deutsche Post DHL va a volver a enviar paquetes desde Alemania a EE.UU. tras haberlos interrumpido durante cuatro semanas debido a los aranceles que entraron en vigor a partir del 29 de agosto en ese país.

Por EFE
23 de septiembre de 2025 - 10:15
Las empresas podrán enviar paquetes a Estados Unidos y Puerto Rico a partir del próximo jueves 25, pero deberán pagar costes adicionales debido a esos aranceles, ya que los precios del transporte se mantienen estables, según informó Deutsche Post DHL este martes en un comunicado.

EE.UU. impone desde el 29 de agosto aranceles a las importaciones de mercancías con un valor inferior a 800 dólares unos (690 euros) de entre 80 y 200 dólares por cada artículo (69 y 172 euros).

Sólo están libres de aranceles los envíos a territorio estadounidense de paquetes de particulares que pueden ser declarados como regalo y cuyo contenido tiene un valor de hasta 100 dólares (unos 86 euros).

