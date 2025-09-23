Donald Trump ataca a la ONU en varios frentes desde el estrado de la Asamblea General

Todas esas críticas fueron pronunciadas frente al secretario general de la ONU, António Guterres, con quien hoy se entrevistará, y frente a los representantes de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que hoy lo escuchaban en esta sesión de apertura de la 80 Asamblea General.

Estas fueron, en el orden en que las pronunció y de acuerdo a sus palabras, las principales andanadas contra la ONU:

1. No sirve para resolver conflictos: Trump alardeó de que ha resuelto siete conflictos mundiales en este segundo mandato, y añadió: "Qué mal que yo haya tenido que hacer estas cosas en lugar de Naciones Unidas. Es una pena que en todos esos casos la ONU ni siquiera haya tratado de ayudar en ninguno de ellos (cuando) yo terminé siete guerras".

2. Es ineficiente: Según Trump, la ONU "tiene un tremendo potencial, pero todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas, es todo palabrería".

3. No quisieron contratar a su empresa para renovar el edificio: Aseguró que presentó un presupuesto de 500 millones de dólares para "renovar el edificio y todo sería hermoso, (pero) ellos decidieron ir en otra dirección, lo que resultó ser mucho más caro y un producto muy inferior".

4. Está fomentando la inmigración irregular: La ONU -dijo- "está creando nuevos problemas, el mejor ejemplo es el asunto político número 1 de nuestro tiempo, la inmigración descontrolada (...) La ONU está financiando el asalto a países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó 372 millones de dólares para dar asistencia en metálico a 624.000 inmigrantes en su viaje a Estados Unidos". Y añadió que la ONU "ha provisto de comida, refugio, transporte y tarjeta de débito a los extranjeros ilegales".

5. La ONU ha mentido sobre el cambio climático: El presidente de EE.UU. se explayó sobre las advertencias relativas al aumento de temperatura global y los efectos del cambio climático por parte de expertos de la ONU, y señaló: "Todas esas predicciones hechas por la ONU y muchos otros, a menudo por razones equivocadas, fueron erróneas. Las hicieron personas estúpidas", y a continuación calificó de "estafa climática" el calentamiento del planeta.