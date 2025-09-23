Ecuador, segundo país de la región con mayor número de Geoparques reconocidos por Unesco

Este hito se consiguió gracias a la incorporación del Volcán Tungurahua y al espacio Napo Sumaco a la Red Mundial de Geoparques.

En total, Ecuador cuenta con tres Geoparques a lo largo de su territorio; siendo el de Imbabura el primero en adquirir este reconocimiento internacional en 2019.

Los Geoparques Mundiales de la Unesco se definen como áreas geográficas únicas y unificadas en las que los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación y desarrollo sostenible.

"Este reconocimiento internacional es fruto del trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, las comunidades indígenas, técnicos y científicos", señaló el Ministerio en un comunicado.

El Geoparque Imbabura se distingue por sus volcanes y lagunas, además de la herencia de sus pueblos indígenas y afrodescendientes. Por su parte, en el de Napo Sumaco, la biodiversidad amazónica convive con formaciones geológicas características y singulares.

Por último, Tungurahua es reconocido por sus paisajes volcánicos activos, sus fuentes termales y las comunidades resilientes que coexisten con un entorno dinámico.

Este modelo de desarrollo territorial, según el Ministerio, busca impulsar el empleo local y fomentar el emprendimiento comunitario. Asimismo, fortalece la identidad de las comunidades y promueve una educación ambiental transformadora, integrando la protección del patrimonio natural con el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, subrayó que este reconocimiento les compromete a seguir construyendo un país que valora su patrimonio natural, promueve el conocimiento, respeta los saberes ancestrales y apuesta por un futuro sostenible con rostro humano.

"Somos un referente regional gracias al trabajo de nuestras comunidades y al compromiso de todos los actores del territorio", concluyó. EFE