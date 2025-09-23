EEUU entrega a Ecuador un radar para mejorar el combate contra el crimen organizado

Esta donación se realizó en el marco de la visita que hizo entre domingo y lunes a Ecuador el jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, quien también se reunió con el viceministro de Defensa, Roberto Quintero; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y otros altos mandos militares para analizar la cooperación bilateral "y fortalecer los esfuerzos del país en la lucha contra las organizaciones criminales".

De acuerdo a la oficina diplomática, este sistema de radar "mejorará significativamente la capacidad del Ecuador para monitorear su espacio aéreo, con el objetivo de detectar y disuadir actividades ilícitas, así como combatir a las organizaciones criminales transnacionales y a las organizaciones terroristas narcos".

Además, durante la visita del almirante Holsey se firmó un memorando de acuerdo sobre seguridad de la información en comunicaciones, que busca facilitar el intercambio de información segura entre ambos países, y que "resalta la profunda y duradera relación de defensa entre ambos gobiernos", según el escrito.

Este acuerdo se suma a otros convenios recientes que reflejan la "exitosa asociación" entre Estados Unidos y Ecuador, aseguró la Embajada.

En julio, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, firmó un acuerdo con Ecuador para el intercambio de oficiales de enlace, y a inicios de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en Quito un aporte de casi veinte millones de dólares para el equipamiento y desarrollo de capacidades para ayudar al Gobierno ecuatoriano en su lucha contra las bandas criminales.