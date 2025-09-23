Egipto e Israel discuten medidas de seguridad en la frontera con Gaza

La delegación, integrada por oficiales de inteligencia y seguridad israelíes, se reunió durante seis horas con altos funcionarios egipcios para abordar la situación en la zona fronteriza y el conflicto en el enclave palestino.

Durante la reunión, Egipto expresó su firme oposición a la instalación de torres de vigilancia israelíes equipadas con cámaras de alta tecnología en el Corredor de Filadelfia, cerca de la frontera egipcia, bajo control del Ejército israelí.

Según la fuente, estas torres representan una amenaza para la seguridad nacional de Egipto, cuyos representantes en la conversación objetaron la presencia de torres de comunicaciones de gran altitud en la zona, considerando que vulneran su soberanía.

La visita de esta delegación coincidió con el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un contexto de creciente presión internacional para poner fin al conflicto en Gaza.

Durante la reunión, se discutieron todos los temas relevantes y relativos al conflicto, pero la fuente señaló que Egipto presentó varias observaciones que la delegación israelí no tomó en serio y que serán trasladadas a los líderes políticos egipcios para su evaluación.

La fuente destacó la importancia de estas discusiones para mantener la estabilidad en la región, aunque las tensiones persisten debido a las diferencias sobre las medidas de seguridad en la frontera.

Egipto reafirmó su compromiso con la protección de su seguridad nacional y la soberanía de sus fronteras, mientras busca mediar en el conflicto entre Israel y Gaza.